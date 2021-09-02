Bilim Kurulu Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı ile toplandı! Yüz yüze eğitim olacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla toplandı. Toplantının ardından alınan kararlar canlı yayında açıklanacak.

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Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla saat 16:30'da başladı. Toplantının ardından saat 19:00'da Sağlık Bakanı Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le birlikte basın toplantısı düzenleyecek ve alınan kararları duyuracak.

Milli Eğitim Bakanı Özer ne demişti?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer dün yaptığı açıklamada okulların açık kalması hakkında konuşmuştu: "81 ilde, ilçelerde, beldelerde maskeden dezenfektana kadar okullarımızın sağlıklı bir şekilde kapanmadan, yüz yüze eğitime devam edebilmesi için her türlü önlemi aldık. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin belirlenen kurallara riayet etme konusunda azami hassasiyet göstereceklerine inanıyorum. Kurallara hep birlikte hassasiyetle riayet edilmesi ve uyulması okullarımızın açık kalmasında en kritik konulardan biridir. Biliyorum ki ve inanıyorum ki kurallara riayet edersek okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz."