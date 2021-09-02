Dünyada ses getiren iddia: Taliban, El Kaide ile güçlerini birleştirdi

Taliban'a diz çökmeyen Pençşir'deki direnişten flaş bir iddia geldi. Bölgede çatışmalar sürerken Ulusal Direniş Cephesi (NRF), terör örgütü El Kaide'nin kendilerine karşı başlatılan operasyonda Taliban'a katıldığını öne sürdü.

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Son ABD askerinin de ülkeden ayrılması ile Taliban gözünü Pençşir'e çevirdi. Başkent Kabil dahil ülkenin pek çok noktasında gücü ele geçiren Taliban'ın elinde bulunduramadığı tek bölge Pençşir'deki direnişçilerden ise dünyayı ayağa kaldıran bir açıklama geldi.

Direniş cephesi, terör örgütü El Kaide'nin kendilerine karşı başlatılan operasyonda Taliban'a katıldığını öne sürdü.

Direniş cephesinin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi;

'El Kaide, Afgan Direniş Cephesi'ne karşı savaşmak için Taliban'a katıldı. ABD geri çekildi, tarih tekerrür ediyor.'

Bölgeyi Taliban'a karşı savunma sözü veren direnişçiler geçtiğimiz saatlerde Pençşir'e yönelen düzinelerce Taliban militanını öldürdüklerini iddia etmişti.

O iddiada "2 gecedir meydana gelen çatışmalarda düşman (Taliban) Baglan vilayeti tarafından 3 koldan, Serşed, Çarkıfelek ve Havuk geçidinden saldırdı. Fakat hiç ilerleme kaydedemediler. 40'tan fazla Taliban öldürüldü ve 30'dan fazlası yaralandı" denilmişti.

Direnişi yöneten 3 isim

Pencşir'de toplanan direniş hareketin lider kadrosunda Özbek asıllı Raşid Dostum’un oğlu Yar Dostum ve Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih de yer alıyor.