Türkiye 2 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 305 bin 47 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 95 milyon 565 bin 306'ya yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Eylül 2021 Perşembe günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 47 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 20 bin 4 oldu.

"Kayıpların sadece yüzde 10'a yakını aşılı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından bugünkü vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Vaka tabloları ve aşı : %78'imiz tek, %60'ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların %81'i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık %90'ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece %10'a yakını tam aşılı" dedi.

1. doz aşılama oranı yüzde 78.71 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 78.71 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 60.63 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 95 milyon 565 bin 306'ya yükseldi.

ÖNCEKİ GÜNÜN VERİLERİ