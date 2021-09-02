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CHP’li Aylin Nazlıaka’nın iddiasını Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü yalanladı

CHP’li Aylin Nazlıaka’nın iddiasını Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü yalanladı

ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürlüğü, CHP'lilere ait otobüse yönelik saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada olayın şoförler arasındaki münakaşa olduğunun öne sürüldüğü belirtildi.

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Çanakkale'de CHP'lilere yönelik saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yalan haber: Aylin Nazlıaka'ya çirkin saldırı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'ya çirkin saldırı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, "Sayın Aylin Nazlıaka'nın araçta olmadığı bir anda 2 Eylül günü saat 02.00 sıralarında otobüs şoförü ile bir sürücü arasında sözlü bir münakaşa olduğu iddia edilmekte olup, konu ile ilgili cumhuriyet savcısının talimatları çerçevesinde adli tahkikata başlanılmıştır." ifadesi kullanıldı.

AK Partili Bülent Turan: Bıktık bu çirkef siyasetinizden!
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise sert ifadeler kullandı.

"Şehrimizde saldırı olsa ilk biz 'geçmiş olsun, yapacak bir şey var mı?' deriz. Saldırı dediği iki şoförün gece 2'de münakaşası!" diyen Turan, "Otobüste Aylin Nazlıaka yok. Saldırı girişimi olsa CHP il bşk. şikayet dilekçesi böyle mi olur?! Hasar dediği de çizik. Bıktık bu çirkef siyasetinizden!" açıklamasında bulundu.

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