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Meksika'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 16 ölü, 22 yaralı var

Meksika'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 16 ölü, 22 yaralı var

MEKSİKA'nın Sonora eyaletinde, yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Gerçekleşen kaza sonucu 16 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralandı.

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Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde yolcu otobüsü, tırla çarpıştı.

Sonora Eyaleti Başsavcılığı, Twitter hesabından, eyalete bağlı San Luis Rio Colorado - Sonoyta otoyolunun 39. kilometresinde meydana gelen kazada 16 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını ve yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Sonora Eyaleti Sağlık Sekreteri Enrique Clausen de sabah saatlerinde gerçekleşen kaza sebebiyle arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü belirtti.

Kazanın sebebinin araştırılması için soruşturma başlatıldı.​​​​​​​

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