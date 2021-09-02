'Beni kurtarın' deyip pencereden atladı! Antalya'da genç kız: İranlılar satmaya çalıştı

"Beni satmaya çalıştılar"

Acı içerisinde yerde kıvranan genç kız, çeşitli iddialarda bulundu. Şirin N.E., rehin alınıp zorla tutulduğunu ileri sürerek, “Yardım edin ben kaçırıldım. Beni kaçırıp rehin aldılar, İran’dan geldiler. Bunlar örgüt. Beni satmaya çalıştılar. Hayatım boyunca böyle şeyler hep başıma geldi." dedi.