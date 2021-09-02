'Beni kurtarın' deyip pencereden atladı! Antalya'da genç kız: İranlılar satmaya çalıştı
ANTALYA'da genç kız 'beni kurtarın' çığlığı sonrası apartman penceresinden aşağı atladı. Beton zemine düşerek yaralanan genç kız 'ölsem daha iyiydi' dedi. Düşme anı saniye saniye çekilirken genç kız çeşitli iddialarda bulundu.
Olay, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanın 1’inci katındaki dairede yaşandı. 19 yaşındaki Şirin N. E.’nin pencerede olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şirin N.E. polis ve çevredekilerin ikna çabalarına aldırış etmeyip, zorla tutulduğunu ileri sürerek 10 metre yüksekliğindeki dairenin penceresinden kendini aşağıya bıraktı.
Genç kız önce aşağıda park halindeki otomobile, ardından beton zemine düştü. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
"Beni satmaya çalıştılar"
Acı içerisinde yerde kıvranan genç kız, çeşitli iddialarda bulundu. Şirin N.E., rehin alınıp zorla tutulduğunu ileri sürerek, “Yardım edin ben kaçırıldım. Beni kaçırıp rehin aldılar, İran’dan geldiler. Bunlar örgüt. Beni satmaya çalıştılar. Hayatım boyunca böyle şeyler hep başıma geldi." dedi.