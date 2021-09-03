Hangi aşı takviye doz ister? Mehmet Ceyhan'dan konuya ilişkin açıklama

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, canlı yayında iki doz Snovac aşısı olanların 3.kez BioNTech aşısı olması veya iki doz BioNTech aşısı olanların 3. doz aşı olup olmamasıyla ilgili sorulara cevap verdi.

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CNNTürk'te Semiha Şahin'in sunduğu programa katılan Enfeksiyon Hastalıkları Dernek Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşılarla ilgili vatandaşların en fazla merak ettiği soruya cevap verdi.

"Hiçbir veri yok"

Mehmet Ceyhan yaptığı açıklamada 2 Sinovac ile bir BioNTech aşısı olduğunu belirterek "2 doz Sinovac uygulanmış, üzerine bir BioNTech aşısı uygulamasının insan üzerindeki etkisine ya da 3 Sinovac aşısı yapılmış nasıl bir sonuç vermiş gibi durumlara ilişkin hiçbir veri yok." dedi.

Sağlık Bakanı Koca'nın 3 kez Sinovac aşısı yaptıranların daha iyi göründüğüne ilişkin açıklamasını değerlendiren Ceyhan, "Bu anladığım kadarı ile antikor düzeyleri ile ilgili bir veriydi. Gerçek yaşam şartlarında korumasıyla ilgili mümkün değil. Çünkü bu daha Temmuz'un başında başlamış bir uygulama. Çok yeni. Bunun nasıl bir yansıması olduğunu 3 ay, 6 ay gözlemeniz lazım." dedi.

"Sinovac ile ilgili araştırmalar yapılmadığı için bununla ilgili verimiz çok az" diyen Prof. Dr. Ceyhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 doz vektör aşısı yaptıran bir de BioNTech aşısı yaptırması ile bunların korumasının yüzde 94 daha arttığını en son İsrail rapor etti. Yani 2 doz BionTech'in üzerine bir doz BioNTech kullanılması halinde yüzde 94 daha korumayı artırıyor. Sputnik, Jhonson and Jhonson gibi vektör aşılarının üzerine bir doz MRN aşısı BioNTech olunduğunda korumanın daha iyi olduğuna dair 4 tane çalışma var. Ama Sinovac ile ilgili hiçbir veri yok. Biz 3. doz aşıları vektör aşıları baz alarak başlattık."

4. doz aşı

4. doz aşıya gelince böyle bir uygulama dünyada yok. İnsanlar bana veri var mı diye soruyor. Uygulama yok ki veri olsun diyorum." diyen Ceyhan "Yurt dışına çok sık gidip gelen işadamları, gittikleri ülkelerde Sinovac ve Sputnik aşısını kabul etmedikleri için bu şekilde 4. doz aşı uygulaması sadece onlar için gündeme geldi." dedi. Ceyhan "2 doz BioNTech bile 8 aydan sonra koruyuculuğunu kaybediyor. Bu nedenle ABD 3. doz aşı kararını aldı. 20 Eylül'den itibaren risk grubuna bakmaksızın herkese BioNTech aşısı yapılacak." dedi.

"Yüksek antikorunuz virüsü öldürebilen antikorlar olmayabiliyor"

İnsanların antikor düzeyine baktırmaması gerektiğini de hatırlatan Prof. Dr. Ceyhan "Bizim baktırdığımız antikor düzeyleri hiçbir anlam ifade etmiyor. 500 antikorunuz olabilir, siz korunmayabilirsiniz. Ama 50 antikorunuz olabilir, ama siz korunabilirsiniz. Çünkü Türkiye'deki laboratuarlar antikorları miktar olarak ölçüyor. Bu tamamen onlara bir kazanç kapısı oldu. Son derece boş bir uygulama. Biz fonksiyon gören antikor düzeyine bakarız. Burada yapılmadığı için direk miligram, miktar olarak antikor ölçüyor. Yüksek antikorunuz virüsü öldürebilen antikorlar olmayabiliyor. Kaldı ki antikor düzeyinin ne kadar koruyucu olduğu da henüz bilinmiyor." dedi.

Çin uygulamaya başladı

Türkiye'de 4 aydır 2 doz BionTech aşısı uygulandığını söyleyen Mehmet Ceyhan "Sonuçlar 8 ay sonra ortaya çıkacak. Ancak Çin 2 doz Sinovac aşısının üzerine bir doz da MRNA aşısı BioNTech aşısı uygulamaya başladı." dedi.