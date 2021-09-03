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Osmaniye'de bir otomobil alev alarak takla attı! Sürücüsü 16 yaşında çocuk çıktı

Osmaniye'de bir otomobil alev alarak takla attı! Sürücüsü 16 yaşında çocuk çıktı

OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarpıp takla atan otomobilin liseli sürücüsü Murat Türker Ege (16), çıkan yangında hayatını kaybetti.

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​Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karatepe köyü Tülüceler Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Türker Ege yönetimindeki 01 AU 336 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Takla atıp, alev alan otomobili gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürürken, yapılan incelemede ise lise 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ege'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Murat Ege'nin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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