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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Sosyal medyaya yalan kontrol komisyonu geliyor! Tek tek inceleyecek

Sosyal medyaya yalan kontrol komisyonu geliyor! Tek tek inceleyecek

Sosyal medyada yanıltıcı içerik paylaşımının kontrolü sağlanacak. BTK çatısı altında kurulacak yeni bir başkanlığın görev üstlenebileceği değerlendiriliyor.

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AK Parti, sosyal medya hesaplarından yapılan “dezenformasyon” içerikli paylaşımlara ceza öngören sosyal medya düzenlemesinde sona yaklaşıyor. Yürütülen çalışma çerçevesinde, yapılan paylaşımların ‘dezenformasyon’ olup olmadığını Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) çatısı altında kurulacak yeni bir başkanlığın belirlemesi planlanıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın başkanlığında Adalet, Ulaştırma, İletişim Başkanlığı temsilcileriyle Meclis’te gerçekleştirilen toplantıda, yasal düzenlemede yer alacak maddeler için yol haritası çizildi. Toplantıda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesinin 2. fıkrası esas alınarak, Almanya, İngiltere, Singapur, Rusya, Avustralya gibi ülke örneklerinin incelendiği belirtildi. Almanya’da 2017’de yapılan düzenlemeyle çevrimiçi platformlarda nefret söylemi içeren gönderilerin 24 saat içinde kaldırılması gerektiği; bu süre zarfında kaldırılmayan gönderilerden dolayı ilgili sosyal medya platformlarına 50 milyon euroya varan para cezalarının kesildiği kaydedildi.

Singapur’da sosyal medyada uydurma ve yalan haberleri paylaşma ve yayma suçunun 10 yıla kadar hapisle cezalandırıldığı ifade edilirken, Avustralya’da ise şiddet içeren unsurların sosyal medyadan hızla silinmemesi halinde ilgili şirketlere yıllık küresel cirolarının yüzde 10’una kadar ceza kesilebildiği kaydedildi

Ağır cezalar geliyor

Çalışmaya göre “yalan bilgi/haber” içeren paylaşımları, talep üzerine 24 saat içinde ilgili platformdan kaldırmayan sosyal medya şirketlerine ağır para cezaları getirilmesi; ayrıca içeriği oluşturan kullanıcıya hapis cezası verilmesi planlanıyor. “Dezenformasyon” ifadesinin yasa başlığında da yer alacağı ifade ediliyor. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımın “dezenformasyon” olup olmadığına kimin, hangi kritere göre karar vereceğine ilişkin tartışmanın da netlik kazanmaya başladığı belirtiliyor. Buna göre sosyal medyada dolaşıma sokulan ve hem platforma hem de kullanıcıya verilecek cezaya temel oluşturan “dezenformasyonun”, mahkeme kararıyla değil bir devlet kurumu tarafından belirlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda BTK çatısı altında kurulacak yeni bir başkanlığın görev üstlenebileceği değerlendiriliyor. BTK’nın yanı sıra RTÜK’ün de sosyal medyada ‘dezenformasyon ve yalan haber’ içeriğinin tespitinde görevlendirilebileceği kaydediliyor.

Örgütlü paylaşımlar

Paylaşımın cezalandırılmasında sosyal medyadaki “örgütlülük” halinin etkili olacağı kaydediliyor. AK Parti kaynakları, yasayla asıl mücadele edilecek halin “bireysel paylaşımlar” olmadığına işaret ederken, “Bizim konumuz örgütlü ve bilinçli yapılan dezenformasyon. Düzenlemenin amacı, kendi arasında bir koordinasyon içerisinde yapılan, örgütlü paylaşımlarla mücadele olacak” dedi.

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