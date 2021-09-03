Türkiye yangın uçağını Rusya'dan mı alacak? Pakdemirli'nin açıklamasından sonra hamle!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin önceki gün Türkiye’nin önümüzdeki yıl envanterine 5 yeni itfaiye uçağı ekleyeceğini açıklamasının ardından, bu uçakların Rusya’dan satın alınabileceği ortaya çıktı.

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Rus diplomatik kaynaklar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eylül ayı sonunda Rusya’ya gerçekleştirmesi beklenen çalışma ziyareti sırasında, mevkidaşı Vladimir Putin ile bu uçakların alımı konusunu görüşeceğini belirtti.

Türkiye iki model arasında kaldı

Rusya’nın havadan yangın söndürmede kullandığı iki model uçağı bulunuyor. İlki, sadece itfaiye uçağı olarak kullanılabilen “BE-200” amfibi uçağı. İkincisi, itfaiye uçağına dönüştürülebilen IL-76 nakliye uçağı. BE-200, göl ve deniz sathından ikmal yapma özelliğine sahip olmasına rağmen, tek seferde sadece 14 ton su alabiliyor. IL-76 ise su deposu havalimanında doldurulmasına rağmen, tek seferde 42 ton su alma kapasitesine sahip. Dolayısıyla IL-76’nın yapacağı bir sorti, BE-200’ün neredeyse sortisine bedel.

Son yangınlarda kullanıldı

Hürriyet’e konuşan Rusya’daki havacılık sektörü uzmanları da, Türkiye’nin “IL-76” olarak bilinen “İlyuşin” marka uçakların son modeli olan “IL-76MD-90A”ya yönelmesini tavsiye ediyor. Türkiye’de son orman yangınlarının söndürülmesi için Rusya Savunma Bakanlığı’nın gönderdiği “IL-76MD” tipi uçaklar bir eski model olmasına rağmen görevlerini başarıyla yapmıştı.