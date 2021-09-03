BIST 1.480
DOLAR 8,32
EURO 9,89
ALTIN 484,67
HABER /  DÜNYA

Rusya: ABD Ukrayna’yı Rusya’ya karşı silah olarak kullanıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya: ABD Ukrayna’yı Rusya’ya karşı silah olarak kullanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Ukrayna’yı Rusya’ya karşı "silah" olarak kullandığını söyledi.

Abone ol

Rusya: ABD, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı silah olarak kullanıyor

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Ukrayna’yı Rusya’ya karşı "silah" olarak kullandığını söyledi.

Zaharova, başkent Moskova’da video konferans yoluyla düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD ve Ukrayna arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ABD’ye ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Zaharova, "Washington'un Kiev'i Rusya’ya karşı silah olarak kullanması yeterince öngörülebilir ve üzücü sonuçlara yol açabilir." dedi.

Bu sonuçların Ukrayna için geçerli olacağını belirten Zaharova, "Bazı sonuçlar açıkta. Bunların arasında, Ukrayna’nın milli çıkarlarını kaybetmesi, devletin işlevsizliği, devletin çıkarları ve fonksiyonlarının yerine ABD’nin çıkarları ve fonksiyonlarının geçmesi, tarihsel kimliğin kaybı." diye konuştu.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas meselesine de değinen Zaharova, burada "iç savaşın" yaşandığını savundu.

Zaharova, uluslararası topluma, Ukrayna’ya silah sevkiyatına ambargo koyma çağrısında bulundu.

- "Rusya karşıtı ABD-Ukrayna dostluğu esef verici"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Zelenskiy’in ABD’deki ziyareti esnasında Ukrayna-ABD müzakerelerinin gündeminde Rusya konusunun oldukça fazla yer aldığına dikkat çekti.

Ukrayna-ABD dostluğunun Rusya karşıtlığı üzerine olduğunu söyleyen Peskov, "Yani onlar kendileri için değil, Rusya’ya karşı oldukları için dost oluyorlar. Bu, sadece esef vericidir." ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna’nın NATO üyeliği konusundaki isteği ve ABD’nin buna desteğine ilişkin ise Rusya’nın, sınırlarına NATO’nun askeri altyapısının yaklaşmasından "hiç hoşlanmadığını" vurguladı.

ABD’nin Ukrayna’ya askeri desteğin sağlanması yönündeki planını eleştiren Peskov, şunları kaydetti:

"Bu konu, Zelenskiy’in Washington’a ziyareti esnasında müzakere edildi. Bu yardımın Ukrayna’nın güneydoğusundaki krizin zorla çözülmesi girişimleri bağlamında Ukrayna tarafının potansiyel beklenmeyen eylemlerine neden olabileceğini düşünüyoruz. Bu çok tehlikeli."

ÖNCEKİ HABERLER
Semptomları Covid'le aynı hızla yayılıyor! Uzmanlar 'Krup' için uyarıyor
Semptomları Covid'le aynı hızla yayılıyor! Uzmanlar 'Krup' için uyarıyor
Ford'un ABD satışları çip sıkıntısı nedeniyle ağustosta yüzde 33 azaldı
Ford'un ABD satışları çip sıkıntısı nedeniyle ağustosta yüzde 33 azaldı
Uğur Şahin'den aşı açıklaması: Üçüncü dozda yüzde 95 koruma sağlıyor
Uğur Şahin'den aşı açıklaması: Üçüncü dozda yüzde 95 koruma sağlıyor
TFF'den Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı
TFF'den Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı
Osmaniye'de bir otomobil alev alarak takla attı! Sürücüsü 16 yaşında çocuk çıktı
Osmaniye'de bir otomobil alev alarak takla attı! Sürücüsü 16 yaşında çocuk çıktı
Niğde'de kahreden kaza! Aniden yola çıkan çocuğu kurtarmak isterken öldüler
Niğde'de kahreden kaza! Aniden yola çıkan çocuğu kurtarmak isterken öldüler
Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Malatya ve Sivas 'mavi' oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Malatya ve Sivas 'mavi' oldu
Hangi aşı takviye doz ister? Mehmet Ceyhan'dan konuya ilişkin açıklama
Hangi aşı takviye doz ister? Mehmet Ceyhan'dan konuya ilişkin açıklama
Meksika'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 16 ölü, 22 yaralı var
Meksika'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 16 ölü, 22 yaralı var