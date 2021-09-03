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İstanbul'da kurallara uymadılar! Taksicilere ceza yağdı

İstanbul'da kurallara uymadılar! Taksicilere ceza yağdı

İSTANBUL'da dün ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen trafik uygulamasında kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. 4 kişiye emniyet kemeri takmamaktan 576 TL, 2 kişiye sigaradan 288 TL, 1 sürücüye de fazla yolcu almaktan 113 TL ceza kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim’de ticari araç sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada trafik kurallarına uymayan sürücülere ve vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Taksim’deki uygulamada ise 4 kişiye emniyet kemeri takmamaktan 576 TL, 2 kişiye sigaradan 288 TL, 1 sürücüye de fazla yolcu almaktan 113 TL ceza kesildi. Cezai işlem yapılan sürücülerinden bazılarının da sitem ettiği görüldü.

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