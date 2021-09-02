Antalya'da emekli polis hobi olarak başladı üretim tesisi oldu: Siparişlere yetişemiyor
ANTALYA'da 53 yaşındaki emekli polis Sabriye Şereflioğlu, başladığı işte şimdi siparişlere yetişemiyor.
53 yaşındaki emekli polis Sabriye Şereflioğlu, 2014 yılında evinin bahçesinde hobi olarak başladığı tavşan üretimine, devlet desteğiyle Avrupa standartlarında kesimhane ve tam otomasyonlu tavşan üretim tesisi kurdu.
Profesyonel anlamda işe başladıklarını kaydeden Sabriye Şereflioğlu, “Evimin bahçesinde hobi olarak bu işe başladım. Daha sonra geçen yıl devlet desteği alarak profesyonel anlamda bu işe girdim." dedi.
Şereflioğlu "İlk kesimimizi bu sene Temmuz ayında gerçekleştirdik. Her ayın ilk iş günü kesimimizi yapıyoruz. 6-8 kişilik bir ekiple kesim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Şirketle ilgili Şereflioğlu "Aile şirketi olarak kurulduk, kendimizi daha çok geliştirerek gençlere iş istihdamı sağlamak istiyoruz. Yurt dışına ihracat yapmak istiyoruz" diye konuştu.