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Kraliçe Elizabeth imzalı forma istedi Cristiano Ronaldo tarihe geçti

Kraliçe Elizabeth imzalı forma istedi Cristiano Ronaldo tarihe geçti

Cristiano Ronaldo'nun İngiliz takımı Manchester United'a transfer olmasının ardından Kraliçesi Elizabeth, imzalı formasını istedi. Ronaldo, Elizabeth'in imza istediği ilk insan olarak tarihe geçti.

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Cristiano Ronaldo'nun 12 yıl sonra Manchester United'a dönmesinin ardından İngiltere Kraliçesi Elizabeth buna kayıtsız kalmadı.

Elizabeth, Ronaldo'dan kendisi ve kraliyet ailesi için 80 imzalı forma istedi.

Ronaldo, 95 yaşındaki Elizabeth'in imza istediği ilk insan olarak tarihe geçti.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

2003 yılında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Ronaldo, Manchester United'da geçirdiği altı sezonda tüm kulvarlarda 292 maça çıktı ve 118 gol attı. Portekizli yıldız, Manchester United formasıyla Premier Lig'de 3, Lig Kupası'nda 2, Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer kez şampiyonluk kazandı.

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