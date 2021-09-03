Fenerbahçe kaleci antrenörü Michael Kraft ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, kaleci antrenörü Kraft ile yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonu yapılanmamız çerçevesinde kaleci antrenörümüz Michael Kraft ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.

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Fenerbahçe Kulübü, kaleci antrenörü Michael Kraft ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonu yapılanmamız çerçevesinde kaleci antrenörümüz Michael Kraft ile yollarımız ayrılmıştır. Kraft’a bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.