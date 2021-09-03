Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid: Afganistan Çin için iyi bir pazar

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Çin'den gelecek yatırımların ülkenin yeniden inşası için ciddi bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Afganistan Çin için iyi bir pazar" dedi.

Abone ol

İtalyan LA Repubblica gazetesine verdiği röportajda, “Çin de dahil olmak üzere birçok ülke Afganistan’a yatırım yapma konusunda ilgili” diyen Mücahid, ülkeyi yeniden inşa etmek için Çin’in büyük yatırım projelerinin Afganistan ekonomisi için çok önemli olduğunu belirtti.

Çin’in Afaganistan’ın Doğu Logar bölgesinde yer alan Mes Aynak bakır madenine halihazırda yatırım yaptığını ve Afganistan pazarına yerel ürünlerinin ihracını artırmayı hedeflediğini söyleyen Mücahid, “Afganistan Çin için iyi bir pazar” dedi.

Taliban’ın Afganistan yönetimine gelmesinden memnun olduklarını belirten Çin yönetimi, ülkedeki mineral kaynaklarına erişmek ve Kuşak ve Yol projesinin altyapı yatırımlarını ülke sınırları içerisinde genişletmeyi planlıyor.

CNBC’ye göre, Afganistan’da bulunan metal ve nadir elementlerin değeri 2020 yılında 1 trilyon dolar ile 3 trilyon dolar arasında bir yerde bulunuyordu.

Afganistan ekonomisi çöküşün eşiğinde

Dış yardımlara dayalı Afganistan ekonomisinin Taliban yönetimiyle büyük bir krize girmesi bekleniyor. Sadece birkaç hafta içinde gıda fiyatlarında sert yükseliş, maaşların ödenmemesi ve nakit yokluğu sorunları baş göstermeye başladı. Taliban, bankalardan para çekmeyi 200 dolar ile sınırladı. Birçok temel üründe iki kata varan fiyat artışı yaşandı.

ABD'nin 20 yıllık askeri varlığını sonlandırmasıyla ülkede tam kontrolü sağlayan Taliban, uluslararası toplumla uyumlu çalışma sözü verse de şimdiden birçok dış yardım kesildi. Bu durum halihazırda kırılgan olan Afganistan ekonomisinin önündeki en büyük zorluklarından biri olarak öne çıkıyor.

Dış yardımlar kesildi

Dünya Bankası raporuna göre Afganistan bütçesinin dörtte üçü dış yardımlar tarafından finanse ediliyor. Dış yardımların toplamı 22 milyar dolarlık Afganistan ekonomisinin yüzde 40’ına eşdeğer. Dış yardımların Taliban döneminde devam etmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Halihazırda Biden yönetimi Afganistan Merkez Bankası’nın 9,5 milyar dolarlık varlığını dondurdu. Avrupa hükümetleri kalkınma yardımlarını askıya aldığını duyurdu. IMF de ülkenin SDR imkanlarına erişme hakkını iptal etti. Birçok Batılı ülke Taliban yönetimindeki Afganistan’a yaptırım çağrısı yaptı.

Çin’in niyeti var ama adımı yok

Analistler, Batılı ülkelerin yokluğunda Çin’in boşluğu doldurabileceğini belirtiyor. Çin’den bir süredir Afganistan’ın 1 ila 3 trilyon dolar düzeyinde olan maden varlıklarına yönelik yatırım açıklamaları yapılıyor. Bununla birlikte birkaç yıldır dile getirilen bu niyete karşılık henüz kayda değer bir gelişme gözlenmedi.