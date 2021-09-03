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Japonya Başbakanı Suga'dan istifa kararı geldi! Liderliğe aday olmayacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Japonya Başbakanı Suga'dan istifa kararı geldi! Liderliğe aday olmayacak

JAPONYA Başbakanı Yoshihide Suga, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin bu ay yapılması beklenen liderlik seçiminde aday olmayacağını açıkladı. Suga'nın kararı ülkede görevi bırakacağı ve başbakanın değişeceği anlamına geliyor.

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Korona virüs salgını ile yeteri kadar mücadele edememekle eleştirilen Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'dan sürpriz bir karar geldi. Suga, bugün yaptığı açıklamada, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) 29 Eylül'de yapılması beklenen liderlik seçiminde aday olmayacağını duyurdu. Dün LDP Genel Sekreteri Toshihiro Nikai ile yaptığı görüşmenin ardından yeniden adaylık sinyali veren Suga'nın bugünkü kararı sürpriz olarak karşılandı. Suga, seçim kampanyasındaki rekabet yarışı yerine korona virüs salgınıyla etkin mücadeleye odaklanmak istediği için bu yönde bir karar aldığını açıkladı.

Japonya eski Başbakan Shinzo Abe'nin sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etme kararı almasının ardından iktidardaki Liberal Demokrat Parti'de (LDP) geçen yılın Eylül ayında yapılan liderlik yarışının galibi Yoshihide Suga olmuştu. LDP'nin mecliste çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle ülkenin başbakanlık koltuğunu devralan Suga, 394 LDP milletvekili ile 47 bölge temsilcisinin oy kullandığı seçimde LDP Politika Araştırma Konseyi Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida ile eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba'yı geride bırakmıştı.



Covid-19 politikası eleştirilmişti
Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın yapılması konusundaki kararlılığı nedeniyle kamuoyunun büyük kısmı tarafından eleştirilen Suga, ayrıca Covid-19 ile mücadele sürecini iyi yönetememekle suçlanmıştı. Ülkenin aşılama seferberliğinin diğer ülkelerin gerisinde kalması da, anketlerde Suga'ya duyulan güvenin azalmasına neden olmuştu.

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