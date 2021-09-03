Enflasyon rakamları açıklandı! Geçen yıla göre arttı! İşte zam şampiyonu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu. Ağustos'ta tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,25 arttı.

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Ağustos enflasyonu yüzde 1,12 olarak açıklandı. Tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 19,25'e yükseldi.

Temmuzda yüzde 18,95 olan yıllık resmi tüketici enflasyonu, ağustosta yüzde 19,25'e yükseldi. Böylece TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon, Merkez Bankası'nın yüzde 19'luk politika faizini geride bıraktı.

Ağustosta salatalığın fiyatı aylık yüzde 56,3 artarak zam şampiyonu oldu.

Beklentiyi aştı!

Beklenti yıllık 18.72 şeklindeydi. Artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 3,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,27 ile lokanta ve oteller ve yüzde 1,38 ile ev eşyası oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, temmuzda yüzde 18,95 olan tüketici enflasyonu, ağustosta yüzde 19,25’e yükseldi.

TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti.

Enflasyon açısından öncü göstergelerden biri olan İTO İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'nde Ağustos ayında yükselişin devam ettiği izlenmişti.

Endekse göre İstanbul'da perakende fiyatlar Ağustos'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,89 arttı. Böylelikle İstanbul'da perakende fiyatlarda 2019 Mayıs ayından bu yana en hızlı yükseliş izlendi.

Aylık olarak bakıldığında ise perakende fiyat artışının yüzde 1,88 olduğu görüldü.