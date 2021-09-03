Muğla'da telefonla arayıp 3 milyon TL dolandırdılar! Yakayı ele verdiler

MUĞLA Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, vatandaşların duygularını istismar ederek Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) ile isimlerinin anıldığı ileri sürerek dolandırıcılık dolandıran şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir mağdurun başvurusu üzerine Fethiye Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.



Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından Muğla merkezli Şanlıurfa ilinde 2, İstanbul’da 7, Kütahya’da ve Muğla’da bir olmak üzere toplam 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Dolandırıcılık şebekesinin çok sayıda vatandaşı telefon ile arayarak 3 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Fethiye adliyesine sevk edildiler.