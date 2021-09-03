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Adana'da kahreden olay! Babasını beklemek için balkona çıktı: Hayatının şokunu yaşadı

Adana'da kahreden olay! Babasını beklemek için balkona çıktı: Hayatının şokunu yaşadı

ADANA’da işten eve dönen babasını beklemek için balkona çıkan küçük çocuk hayatının şokunu yaşadı.

Adana'da kahreden olay! Babasını beklemek için balkona çıktı: Hayatının şokunu yaşadı

Edinilen bilgiye göre, kaza, 20 Ağustos'ta saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Ağız ve Diş Hastanesi yakınında meydana geldi. Mehmet Nuri Y. (46) yönetimindeki 01 J 0109 plakalı özel toplu taşıma otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen dolmuş sürücüsü Rüstem Bakır'a (46) çarptı. 

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Adana'da kahreden olay! Babasını beklemek için balkona çıktı: Hayatının şokunu yaşadı

Ağır yaralanan Bakır, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. 

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Adana'da kahreden olay! Babasını beklemek için balkona çıktı: Hayatının şokunu yaşadı

Bakır, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bakır, 23 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Bakır'ın cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Adana'da kahreden olay! Babasını beklemek için balkona çıktı: Hayatının şokunu yaşadı

Kazada hayatını kaybeden Bakır’dan geriye ise gözü yaşlı eşi Yasemin çocukları Mertcan (14) Merve (16) ve Mürüvvet (18) kaldı.

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