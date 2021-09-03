BIST 1.468
DOLAR 8,30
EURO 9,85
ALTIN 484,17
HABER /  EKONOMİ

Ağustosta fiyatı en fazla artan "salatalık", en çok düşen "çocuk tişörtü" oldu

Ağustosta fiyatı en fazla artan "salatalık", en çok düşen "çocuk tişörtü" oldu

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en fazla fiyat artışı yüzde 56,30 ile salatalıkta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,91 ile çocuk tişörtünde görüldü.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, salatalıktaki fiyat artışını yüzde 43,85 ile kabak, yüzde 36,14 ile limon izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 32,79 ile taze fasulye, yüzde 21,74 ile karpuz, yüzde 19,11 ile kuru soğan yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,91 ile çocuk için tişörtte oldu. Bunu yüzde 7,15 ile patates, yüzde 6,22 ile domates, yüzde 5,63 ile erkek tişörtü, yüzde 5,26 ile üzüm takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

İlgili Haberler
Enflasyon rakamları açıklandı! Geçen yıla göre arttı! İşte zam şampiyonu
ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da telefonla arayıp 3 milyon TL dolandırdılar! Yakayı ele verdiler
Muğla'da telefonla arayıp 3 milyon TL dolandırdılar! Yakayı ele verdiler
Akıllı telefon devi Apple otomobil üretecek! Seri üretim için tarih netleşti
Akıllı telefon devi Apple otomobil üretecek! Seri üretim için tarih netleşti
Beşiktaş'ta Pjanic geldi Adem Ljajic gitti!
Beşiktaş'ta Pjanic geldi Adem Ljajic gitti!
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
Koronavirüs vakalarındaki korkutucu ölüm detayı! Daha önceki rakamlara kıyaslanınca ortaya çıktı!
Koronavirüs vakalarındaki korkutucu ölüm detayı! Daha önceki rakamlara kıyaslanınca ortaya çıktı!
Türk Konseyi üye devletlerinden basın mensupları Azerbaycan'da buluştu
Türk Konseyi üye devletlerinden basın mensupları Azerbaycan'da buluştu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den yüz yüze eğitim ve 4. doz açıklaması
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den yüz yüze eğitim ve 4. doz açıklaması
Türkiye Diyanet Vakfı burs programlarına başvurular başladı
Türkiye Diyanet Vakfı burs programlarına başvurular başladı
Fehmi Koru'dan olay iddia! Yüzde 7 barajı sonrası Devlet Bahçeli'nin planı...
Fehmi Koru'dan olay iddia! Yüzde 7 barajı sonrası Devlet Bahçeli'nin planı...
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 18 şüpheli yakalandı