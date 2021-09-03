Akıllı telefon devi Apple otomobil üretecek! Seri üretim için tarih netleşti

Akıllı telefonda dünya lideri olan ünlü teknoloji şirketi Apple'ın şimdi de elektrikli otomobil üretimine başlayacağı iddia edildi. Apple'ın otomobilinin seri üretimine 2024 yılında başlayacağı öne sürüldü.

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ABD medyasında yer alan haberlere göre dünyanın en büyük bilgisayar ve akıllı telefon üreticilerinden biri olan ABD'li Apple, uzun süredir konuşulan otomobili için seri üretime 2024 yılında geçmeyi planlıyor.

Haberlere göre Apple aralarında Japon Toyota'nın da olduğu muhtemel Asyalı ortaklarla da konu hakkında görüşmeler yapıyor. Apple'ın ayrıca Temmuz ayında proje konusunda Güney Koreli SK Group ve LG Electronics ile de görüştüğü vurgulandı.

Apple'ın kendi otomobili üzerinde uzun süredir çalıştığı ifade edilirken, bu otomobil ile ilgili bugüne dek hiçbir somut bilgi paylaşılmadı. Ancak otoriteler otomobilin otonom sürüş özelliklerine sahip elektrikli bir model olacağı yönünde birleşti.

Nanocell batarya kullanılacak

Bu araç tamamen elektrikle çalışacak ve özel bir pil tasarımına sahip olacak. Bilinen lityum-iyon bataryaların aksine, Apple Car'da kullanılacak bataryanın nanocell adı verilen bir teknolojiye dayanacağı belirtiliyor. Bu yapı, lityum-iyon yapısına göre ısıya daha dayanaklı ve daha uzun menzil sunabiliyor.

Apple'ın kullandığı ürünlere paralel olarak isminin 'Apple Car' olması beklenirken, araçta kullanılacak bataryanın NANOCELL teknolojisine sahip olacağı öne sürülüyor. NANOCELL teknolojisine sahip bir bataryanın lityum-iyon yapısına göre ısıya daha dayanaklı ve daha uzun menzil sunabildiği ifade ediliyor.