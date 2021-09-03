Antalya'daki korkunç olay! Başından vurularak ölen Ela'nın eşi serbest

Veliler dikkat bugün yürürlüğe gitti! Alkol ve uyuşturucu çıkmıştı! Bu belgeyi mutlaka sorun!

Üç kızını öldüren müezzin kendini hatırlamıyorum diye savunmuş!

Ağustosta fiyatı en fazla artan "salatalık", en çok düşen "çocuk tişörtü" oldu