CHP'den Tanju Özcan'ın iğrenç imalı anısı için açıklama! Disipline mi veriliyor?

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başörtülü bin kadınla ilgili iğrenç imalar içeren açıklamasına CHP'den de tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici hiçbir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı sosyal medya yayınında gülerek anlattığı iğrenç imalar içeren anısıyla ilgili konuştu. Tanju Özcan, "Başörtülü bir hanım geldi, bebeğim olmuyor, bana yardım eder misiniz? dedi" demiş ve büyük tepki çekmişti. Torun, "Toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici hiçbir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Toplumun hassasiyetlerini rencide edici...

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Torun, Belediye Başkanı Özcan'ın şahsi düşüncesinin partiyi asla bağlamayacağını vurgulayarak "Ama toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici hiçbir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Disiplin soruşturması başlatılacak mı?

Özcan hakkında bir disiplin soruşturması başlatılıp başlatılmadığına yönelik soru üzerine Torun, "Partinin yetkili kurulları var onlar değerlendirirler, şu an için başlatılmış soruşturma yok." diye konuştu.

Yabancılara pahalı su satışı

Tanju Özcan'ın bir süre önce Bolu Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin önerisi yüzünden eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Torun, şunları kaydetti: "O zaman da doğru bulmadığımız söyledik. Kendi görüşü olduğunu dile getirdik. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil."

Orada espri yapmaya çalışıyor ama...

Torun şöyle devam etti: "İnsanların hassasiyetlerini bilmek lazım. İnsanların duygularını anlamak lazım. Orada tabii ki espri yapmaya çalışıyor ama bu işin esprisi, şakası veya şunu bunu olmaz."