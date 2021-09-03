Üç kızını öldüren müezzin kendini hatırlamıyorum diye savunmuş!

Trabzon'un Of ilçesi Uluağaç köyünde ruhsatsız silahıyla 3 çocuğunu öldüren cani baba, vahşi cinayetini jandarmadaki sorgusunda anlattı.

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İfadesinde eşine uyguladığı şiddetin de ipuçları ortaya çıkan Emre Göktaş’ı uzaklaştırma kararının da durdurmadığı anlaşıldı. Çocuklarının canına kıydıktan sonra yaşadıklarını hatırlamadığını öne süren cani babanın cezaevindeki intihar girişiminin ardından tedavisi sürüyor

Trabzon'un Of ilçesinde 5, 8 ve 11 yaşlarındaki üç kızını evinin yakınındaki dere kenarında katlettikten sonra kendisini ihbar eden müezzin Emre Göktaş'ın ifadesinin detaylarına Habertürk ulaştı. Enis Yıldırım'ın haberine göre Emre Göktaş, eşi çalıştığı için aile düzeninin bozulduğunu ve çocuklarına severek kendisinin baktığını ileri sürdü.

Uzaklaştırma bitti

Eşinin, hakkında aldırdığı uzaklaştırma cezasının 26 Ağustos tarihinde bittiğini söyleyen Göktaş, "Bir ay önce tartıştık. Polisi aramak istedi. Telefonu elinden almak istedim. Elimden kayınca telefon kafasına vurdu. Hastaneye giderek rapor aldı, beni şikayet etti. O gece çocuklarla köyde kaldım. Ertesi gün çocukları eve getirdim. Eşimi bekledim, gelince beni şikayet etti. 30 gün uzaklaştırma aldım" dedi.

Cezası bittikten sonra eşiyle telefonda konuştuğunu belirten Emre Göktaş, boşanmakta kararlı olan eşinin hem çocuklarının velayetini hem de nafaka istediği söyledi. Göktaş, eşine "Sen çalışıyordun, çocuklara ben bakıyordum. Velayeti ver, ben senden nafaka istemiyorum" şeklinde cevap verdiğini anlattı.

Hatırlamıyorum

Olay günü kızı Yaren'i aradığını belirten Emre Göktaş, "Yanıma gelmek istemedi. Bu benim zoruma gitti" dedi. Çocukların dolduruşa getirildiğini iddia eden cani baba, "Kızımı ikna ettikten sonra çocukları şehirden aldım. Köye çıktık. Bir süre çocuklar evde oynadı. Canları sıkıldığı için gezmeye çıktık. Çocuklar dere yatağı istikametine gitti. Ben de peşlerinden gittim. Sonra eve dönmeye karar verdik. O sırada eşimle yaşadıklarım aklıma geldi, kendimi kaybettim. O an ne yaptığımı hatırlamıyorum. Sadece bir köpeğin havladığını hatırlıyorum. 5 dakika sonra yaptığımın farkına vardım. Ardından da silahı kafama dayadım ve tetiğe bastım. Mermi bittiği için silah ateş almadı. Sonra jandarmayı aradım konum atmamı istediler, ben de attım. Ben çocuklarımı çok seviyordum. Eşimden ötürü unutkan oldum, ilaç tedavisi gördüm. Tedavi olmak istiyorum" dedi.

İntihara kalkıştı

Sorgu sırasında karnının acıktığını söyleyerek yemek isteyen Göktaş'ın, uzaklaştırma cezası bittiği gün yine çocuklarıyla buluştuğu ve olayda kullandığı silahı da 2 bin liraya satın aldığı ortaya çıktı. Tutuklandıktan sonra cezaevinde kırık lavabo parçasıyla bileklerini keserek intihara kalkışan Göktaş'ın tedavisi sürüyor.