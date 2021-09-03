İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomiye ilişkin vaatlerini sıraladı, otomobilden ÖTV'yi kaldıracaklarını söyledi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu.

Sıfır araba fiyatlarının yükselmesinin en büyük nedenlerden biri olan ÖTV'lerle ilgili çıkış Akşener'den geldi. Akşener, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"ÖTV'yi kaldıracağız"

"Artagan projesi ile, hem otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız hem de vergi adı altında sömürü sistemine son vereceğiz.. Bizim iktidarımızda yaptığımız işlerle 400 TL fatura 200’e düşecek. ARTAGAN’la vatandaş 100 TL fatura ödeyecek."

Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Çok merak ediyorsanız, alın seçim kararını adayımızı görün"

"Ben toz zerresi kadar kendim için plan yapmıyor, çalışmıyorum. Ama Türkiye'nin önünü tıkayan şahıs ben olmayacağım. Egom, nefsim neyse adı önemli olmayacak. Bizim almamız gerekiyor, ona bağlı olarak da parlamenter sisteme geçiş takvimini bağlamamız gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu acelesi yok diyor isim bildirmekle ilgili. İttifakı ve ilkeleri söylüyor, katılıyorum... Niye bizim adayımız bu kadar merak ediliyor? Cumhur İttifakı merak ediyor... Çünkü bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak. Çok merak ediyorlarsa seçim kararını hemen alsınlar biz de açıklayalım."

17-25 Aralık operasyonlarıyla ilgili Yüce Divan çağrısı

"Dört bakanla ilgili mecliste soruşturma komisyonu kurulup Yüce Divan'a gönderilmeli. Mahkemeler FETÖ'cü diyorlardı, şimdi değil, endişe etmelerine de gerek yok. Türkiye bu travmadan kurtulmalı."