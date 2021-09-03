İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomiye ilişkin vaatlerini sıraladı, otomobilden ÖTV'yi kaldıracaklarını söyledi.Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu.
Sıfır araba fiyatlarının yükselmesinin en büyük nedenlerden biri olan ÖTV'lerle ilgili çıkış Akşener'den geldi. Akşener, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"ÖTV'yi kaldıracağız"
"Artagan projesi ile, hem otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız hem de vergi adı altında sömürü sistemine son vereceğiz.. Bizim iktidarımızda yaptığımız işlerle 400 TL fatura 200’e düşecek. ARTAGAN’la vatandaş 100 TL fatura ödeyecek."
Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak şunları söyledi:
"Çok merak ediyorsanız, alın seçim kararını adayımızı görün"
"Ben toz zerresi kadar kendim için plan yapmıyor, çalışmıyorum. Ama Türkiye'nin önünü tıkayan şahıs ben olmayacağım. Egom, nefsim neyse adı önemli olmayacak. Bizim almamız gerekiyor, ona bağlı olarak da parlamenter sisteme geçiş takvimini bağlamamız gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu acelesi yok diyor isim bildirmekle ilgili. İttifakı ve ilkeleri söylüyor, katılıyorum... Niye bizim adayımız bu kadar merak ediliyor? Cumhur İttifakı merak ediyor... Çünkü bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak. Çok merak ediyorlarsa seçim kararını hemen alsınlar biz de açıklayalım."
17-25 Aralık operasyonlarıyla ilgili Yüce Divan çağrısı
"Dört bakanla ilgili mecliste soruşturma komisyonu kurulup Yüce Divan'a gönderilmeli. Mahkemeler FETÖ'cü diyorlardı, şimdi değil, endişe etmelerine de gerek yok. Türkiye bu travmadan kurtulmalı."
2021 İçin KDV ve ÖTV Oranları
Araçlardaki 2021 yılı için KDV ve ÖTV hesaplamalarına ilişkin bahsedilmesi gereken ilk detay ÖTV oranlarının ham değer üzerinden, KDV oranlarının ise ÖTV’nin eklenmiş hali sonrasından belirlenmiş olmasıdır. Yani Özel Tüketim Vergisi araçların vergisiz haline göre hesaplanırken Katma Değer Vergisi “vergisiz değer + Özel Tüketim Vergisi” sonucunda ortaya çıkan değer üzerinden hesaplanır. Katma Değer Vergisi yüzde 18’lik bir orana sahiptir, ÖTV ise silindir hacmi ve fiyata bağlı olarak değişkenlik gösterir. 13 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile ÖTV oranlarında değişiklik gerçekleşmiştir. Yapılan güncelleme ile 2021 yılında geçerli olacak ÖTV oranları
Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, matrahı 92 bin TL’ye kadar olan araçların ÖTV oranı %45
Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, matrahı 92 bin TL ile 150 bin TL arası araçların ÖTV oranı %50
Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, matrahı 150 bin TL üzeri araçların ÖTV oranı %80
Motor silindir hacmi 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası, matrahı 170 bin TL’ye kadar araçların ÖTV oranı %130
Motor silindir hacmi 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası, matrahı 170 bin TL üzeri araçların ÖTV oranı %150
2000 cm³ üzeri motor silindir hacmi olan matrahında sınır olmayan araçların ÖTV oranı %220