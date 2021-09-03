Hayallerine ulaşmak için 8 bin kilometre yolu aşıp Türkiye'ye geldiler
Yaşları 15 ile 19 arasında değişen Gambiyalı futbolcular, ilk olarak Türkiye'deki profesyonel kulüplerin altyapılarına seçilip, ardından Avrupa takımlarında oynamanın hayalini kuruyor. Yaklaşık 8 bin kilometre yol gelen 20 kişilik kafileden 5 futbolcu, Antalyaspor ve Alanyaspor’a transfer olarak hayallerine bir adım yaklaştı.
Antalya, turizm kenti olmasının yanı sıra bir çok futbol kulübünün kamp merkezi ve çeşitli spor organizasyonlarının düzenlendiği şehir olarakta dikkat çekiyor. Afrika ülkelerindeki bir çok akademi ve futbol kulübü de yetenekli oyuncularını Antalya’da vitrine çıkarıp, önce Türk kulüplerine, ardından Avrupa takımlarına yükseltmenin çabası içinde yer alıyor.
Bu kapsamda Antalya’daki bir menajerlik firması tarafından davet edilen Gambiya’dan akademi, en yetenekli futbolcularını kente getirdi. Yaklaşık bir ay Antalya’da bulunacak olan akademi, hazırlık maçları ve antrenmanlar ile oyuncularını formda tutmaya devam ediyor. 15 ile 19 yaş arası genç oyuncular, Avrupa'da top oynama hayallerini gerçekleştirmek için tüm yeteneklerini ortaya koyuyor.
Hazırlık maçları ve çıktıkları antrenmanlardaki performanslarıyla beğeni toplayan 5 futbolcu Antalyaspor ve Alanyaspor’un alt takımlarına seçilmeyi başardı. Denizlispor da iki oyuncuyu izlemeye devam ediyor. Sıcak havaya rağmen Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda çalışmalarını sürdüren futbolcuların hepsinin örnek aldığı bir futbolcu ve oynamak istediği bir kulüp yer alıyor.
"Yetenekli oyuncuları kulüplerimiz kazansın"
Menajerlik şirketi sahibi Mehmet Ali Gürboğa, yurt içinin yanı sıra, yurt dışından özellikle Afrika kökenli genç yetenekleri ülke futboluna kazandırma çabası içinde olduklarını söyledi. Özellikle, Gana, Nijerya, Fildişi Sahili, Gambiya gibi ülkelerden genç yaştaki yetenekleri keşfetmek için çalıştıklarını dile getiren Gürboğa, “Şuan bazı Süper Lig ve PTT 1. Lig takımlarımın ekonomik zorluk içinde. Bunun etkenlerinden biri de transfer edilen maliyetli futbolculardır. Bizim amacımız ise yetenekli futbolcuları getirip, kulüplerimize kazandırmak. Burada da başarılı olup Avrupa’ya açılmalarını sağlamaktır. Sahadaki takım iki haftadır Türkiye’de. Afyonkarahisar ve Burdur’da kamp dönemi geçirdik. Antalya’da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çeşitli kulüplerin U19 takımlarıyla hazırlık maçları yaptık” dedi.