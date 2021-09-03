Hayallerine ulaşmak için 8 bin kilometre yolu aşıp Türkiye'ye geldiler

"Yetenekli oyuncuları kulüplerimiz kazansın"

Menajerlik şirketi sahibi Mehmet Ali Gürboğa, yurt içinin yanı sıra, yurt dışından özellikle Afrika kökenli genç yetenekleri ülke futboluna kazandırma çabası içinde olduklarını söyledi. Özellikle, Gana, Nijerya, Fildişi Sahili, Gambiya gibi ülkelerden genç yaştaki yetenekleri keşfetmek için çalıştıklarını dile getiren Gürboğa, “Şuan bazı Süper Lig ve PTT 1. Lig takımlarımın ekonomik zorluk içinde. Bunun etkenlerinden biri de transfer edilen maliyetli futbolculardır. Bizim amacımız ise yetenekli futbolcuları getirip, kulüplerimize kazandırmak. Burada da başarılı olup Avrupa’ya açılmalarını sağlamaktır. Sahadaki takım iki haftadır Türkiye’de. Afyonkarahisar ve Burdur’da kamp dönemi geçirdik. Antalya’da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çeşitli kulüplerin U19 takımlarıyla hazırlık maçları yaptık” dedi.