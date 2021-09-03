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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Stabilizasyon büyük oranda sağlandı cari fazlaya doğru gidiyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Stabilizasyon büyük oranda sağlandı cari fazlaya doğru gidiyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, cari fazlaya giden bir ülkeye doğru ilerlediklerini belirterek, "Bundan sonra göstergelerde oynaklık çok daha minimum seviyelerde olacaktır." dedi.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İzmir Ticaret Odası Özel Meclis Toplantısı”nda yaptığı konuşmada "Stabilizasyon büyük oranda sağlandı. Cari fazlaya doğru giden bir ülke olarak bundan sonra göstergelerde oynaklık çok daha minimum seviyelerde olacaktır." dedi.

Muş, "Eximbank'ı yeniden yapılandıracağız ve güçlendireceğiz. Bu bizim gündemimizde." diye konuştu.

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