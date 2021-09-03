Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 bin öğretmen ataması yaptı! Yüz yüze eğitim açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 bin öğretmen ataması için yapılan törende konuştu. Okulların tekrar kapanması ihtimali için de konuşan Erdoğan "Okullarımızı açık tutmakta kararlıyız." mesajını verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'ne katıldı. 20 bin öğretmenin atamasının yapıldığı törende Erdoğan yüz yüze eğitim için okulları açık tutmada kararlılık mesajını verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır.

Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz.

Yüz yüze eğitim açıklaması

Çocuklarımız bir buçuk yıldır okula gidemedi. Salgın halen devam ediyor ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta kararlıyız.

İnşallah okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız.