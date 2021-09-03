Okul anketinde çarpıcı sonuç! Seçmenin yarısı inanmıyor! Zorunlu olsun isteniyor
Okullarda bu hafta anasınıfıları ve ilkokul 1. sınıflarda uyum programları başladı. 6 Eylül'de tüm kademelerde eğitimin başlaması bekleniyor. Metropoll anketinde velilere hükümetin okulların açılmasıyla ilgili çarpıcı sonuçlar çıktı.
Metropoll Araştırma'nın düzenlediği anketi Özer Sancar paylaştı. Ankette seçmenin büyük çoğunluğu yüz yüze eğitim istiyor ancak gerekli önlemlerin alınmadığını düşünüyor.
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Okullar yüz yüze eğitime başlamalı mı? sorusuna yüzde 17'lik seçmen hayır derken büyük çoğunluk açılmasını istiyor.
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24 Haziran 2018 oy verme tercihlerine göre verilen cevaplara da bakıldığında tüm partilerde okulların açılmasını isteyen veli sayısı oldukça yüksek.
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Katılımcıların yüzde 49,4'ü okulların açılmasını istese de gereken önlemin alınmadığı görüşünde.
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