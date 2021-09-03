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Okul anketinde çarpıcı sonuç! Seçmenin yarısı inanmıyor! Zorunlu olsun isteniyor

Okul anketinde çarpıcı sonuç! Seçmenin yarısı inanmıyor! Zorunlu olsun isteniyor

Okullarda bu hafta anasınıfıları ve ilkokul 1. sınıflarda uyum programları başladı. 6 Eylül'de tüm kademelerde eğitimin başlaması bekleniyor. Metropoll anketinde velilere hükümetin okulların açılmasıyla ilgili çarpıcı sonuçlar çıktı.

Okul anketinde çarpıcı sonuç! Seçmenin yarısı inanmıyor! Zorunlu olsun isteniyor

Metropoll Araştırma'nın düzenlediği anketi Özer Sancar paylaştı. Ankette seçmenin büyük çoğunluğu yüz yüze eğitim istiyor ancak gerekli önlemlerin alınmadığını düşünüyor.  

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Okul anketinde çarpıcı sonuç! Seçmenin yarısı inanmıyor! Zorunlu olsun isteniyor

Okullar yüz yüze eğitime başlamalı mı? sorusuna yüzde 17'lik seçmen hayır derken büyük çoğunluk açılmasını istiyor.

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Okul anketinde çarpıcı sonuç! Seçmenin yarısı inanmıyor! Zorunlu olsun isteniyor

24 Haziran 2018 oy verme tercihlerine göre verilen cevaplara da bakıldığında tüm partilerde okulların açılmasını isteyen veli sayısı oldukça yüksek.

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Okul anketinde çarpıcı sonuç! Seçmenin yarısı inanmıyor! Zorunlu olsun isteniyor

Katılımcıların yüzde 49,4'ü okulların açılmasını istese de gereken önlemin alınmadığı görüşünde.

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