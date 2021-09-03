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Kasımpaşa'da araç durağa girdi! 1 ölü!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı

BEYOĞLU, Kasımpaşa'da hafif ticari otomobil, otobüs durağına daldı. İlk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Kasımpaşa'da süratli geldiği iddia edilen hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkınca otobüs durağına daldı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 10.05 sıralarında Dereboyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, süratli giden 42 GD 748 plakalı hafif ticari aracın sürücü E.G, direksiyon hakimiyetini kaybedince yolcuların beklediği otobüs durağına daldı. Olay yerine savaş alanına dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, sürücü E.G ise yakalandı. Öte yandan sürücünün kaza anında sara krizi geçirdiği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın durağa daldı ve ortalığın savaş alanına döndüğü görülüyor.

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