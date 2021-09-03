Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan büyüme rakamlarıyla ilgili muhalefete tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye hamdolsun büyüyor, muhalefet bunu görmek istemese de büyüme rakamlarımız bunu ispat etmiş oluyor" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dicle Kalkınma Ajansı Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Desteği Tanıtım Programı’nda konuştu.

Büyüme rakamlarını gerçekçi bulmayan muhalefet partilerine tepki gösteren Varank, "Türkiye hamdolsun büyüyor, muhalefet bunu görmek istemese de büyüme rakamlarımız bunu ispat etmiş oluyor" dedi.