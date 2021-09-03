BIST 1.468
DOLAR 8,30
EURO 9,85
ALTIN 484,17
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Diego Rossi: Fenerbahçe’de çok kaliteli oyuncular var

Diego Rossi: Fenerbahçe’de çok kaliteli oyuncular var

Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Rossi, sarı-lacivertli kulüpte takım arkadaşlarına yardım edip kupalar kazanmak istediğini söyledi.

Abone ol

Fenerbahçe’nin Los Angeles FC’den transfer ettiği Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Rossi, "En iyi şekilde karşılandım ve takıma yardım etmek için çok motiveyim. Güzel bir grubumuz var. Takımıma yardım edip kupalar kazanmak istiyorum" dedi.

"Lugano buranın büyük bir kulüp olduğunu söyledi"

Fenerbahçe’nin eski Uruguaylı futbolcusu Diego Lugano'dan takım hakkında bilgi alıp almadığı ile ilgili soruya Rossi, "Lugano ile direkt olarak konuşmadım, ortak tanıdığımız oyuncularla konuştuk. Kendisi çok iyi referans oldu. Buranın iyi ve büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Buradan teklif alınca çok mutlu oldum. Bu takıma yardım etmek istiyorum" cevabını verdi.

"Fenerbahçe’de çok kaliteli oyuncular var"

Takımda göstermek istediği performansa değinen Uruguaylı futbolcu, "Umarım çok fazla gol atarım burada. Öncelikli amacım takıma yardım etmek hem ofans hem defansta. Önemli olan bu. Goller de zaten gelecektir, umarım taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Teklif geldiğinde Fenerbahçe maçlarına biraz daha fazla tanıyıp yakından tanımaya çalıştım. Fenerbahçe Uruguay’da tanınıyor Lugano’dan dolayı. Ben de tanıyordum. Çok büyük bir takım ve çok fazla kaliteli oyuncu var. Her oyuncu elinden gelen katkıyı yapacaktır. Amerika’da iyi yıllar geçirdim, iyi performans sergiledim. Çok iyi şeyler öğrendim, eski kulübüme teşekkür ederim. Bu lige büyük takıma gelmiş olmak büyük bir adım. Gün gün planlarımı yapmayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hayallerine ulaşmak için 8 bin kilometre yolu aşıp Türkiye'ye geldiler
Foto Galeri Hayallerine ulaşmak için 8 bin kilometre yolu aşıp Türkiye'ye geldiler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'deki cinayet! Komşusunu oğlu top oynarken otomobiline zarar verdiği için öldürmüş
Kayseri'deki cinayet! Komşusunu oğlu top oynarken otomobiline zarar verdiği için öldürmüş
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan büyüme rakamlarıyla ilgili muhalefete tepki
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan büyüme rakamlarıyla ilgili muhalefete tepki
Hatay'da hatası hayatına mal oldu! Ölmeden önce bakın ne dedi
Hatay'da hatası hayatına mal oldu! Ölmeden önce bakın ne dedi
Enerjisa Enerji'de üst düzey atamalar yapıldı
Enerjisa Enerji'de üst düzey atamalar yapıldı
Olay yeri Antalya! Kasığında şırıngayla ölü bulundu
Olay yeri Antalya! Kasığında şırıngayla ölü bulundu
Bir yıldır BAE'de yaşayan eski İspanya Kralı Juan Carlos hakkındaki rüşvet iddiaları araştırılıyor
Bir yıldır BAE'de yaşayan eski İspanya Kralı Juan Carlos hakkındaki rüşvet iddiaları araştırılıyor
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 bin öğretmen ataması yaptı! Yüz yüze eğitim açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 bin öğretmen ataması yaptı! Yüz yüze eğitim açıklaması!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kira fiyatları tepkisi: Başka seçenek kalmamıştır!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kira fiyatları tepkisi: Başka seçenek kalmamıştır!
Antalya'daki korkunç olay! Başından vurularak ölen Ela'nın eşi serbest
Antalya'daki korkunç olay! Başından vurularak ölen Ela'nın eşi serbest