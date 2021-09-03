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Ordu'da istinat duvarını görünce inanamadı: Bu Allah’ın kudreti ile olur

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ordu'da istinat duvarını görünce inanamadı: Bu Allah’ın kudreti ile olur

ORDU’da, istinat duvarını delerek büyüyen ve meyve veren incir ağaçları görenleri şaşırtıyor.

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Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi’nde bulunan istinat duvarındaki incir ağaçları görenleri şaşırtıyor. Taşları delerek kök salan incir ağaçları, zemine yapışık bir şekilde büyümeye devam ederken, meyveleri de olgunlaşmaya başladı. Burada büyüyen incir ağaçlarını görenler, ‘incir ağaçlarının duvarla imtihanı’ yorumunda bulunuyor.

İstinat duvarı üzerinde yetişen incir ağaçlarını görenlerin şaşırdığını belirten mahalle sakinlerinden Vehbi Patkavak, “Bu Allah’ın kudreti ile olur. Taşın üzerinden ağaç yetişmiş ve meyve vermiş. Allah’ın bir hikmetidir, ağaç taşı delmiş ve meyve vermiş, şunun güzelliğine bir bakın” dedi.

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