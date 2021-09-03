Sivas'ta görenler inanamadı! Hobi olarak başladı tepkiyle karşılandı

"Bir kursa katılmıştım kurstan" diyen Tatlısu "Sonra da bir atölye kuraraktan bu mesleği devam ettirdim. Dükkân açtıktan 4 yıl sonra da bir evlilik gerçekleştirdim eşimde daha sonra bana yardım amaçlı geldi ve 13 yıldır da eşimle beraber devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.