Sivas'ta görenler inanamadı! Hobi olarak başladı tepkiyle karşılandı
SİVAS’ta yaşayan Kadriye hobi olarak başladığı oymacılık ve hediyelik eşya işini zamanla ekmek kapısına dönüştürdü.
Sivas'ta, el işçiliği ile hediyelik eşya yapan Kadriye Tatlısu, “Ben ahşap oyma ustasıyım, Kültür Bakanlığından onaylı devlet sanatçısıyım, bu mesleği de 18 yıldır yapıyorum. Normalde hobi amaçlı başlamıştım." dedi.
"Bir kursa katılmıştım kurstan" diyen Tatlısu "Sonra da bir atölye kuraraktan bu mesleği devam ettirdim. Dükkân açtıktan 4 yıl sonra da bir evlilik gerçekleştirdim eşimde daha sonra bana yardım amaçlı geldi ve 13 yıldır da eşimle beraber devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Tatlısu "Sivas’ta ahşap oymacılığı kadın olarak tek yapan benin, eşiyle beraber yapan da tek biziz. Birbirimize destek olarak bir ömür devam etmeyi düşünüyoruz. Yaptığımız şeyler ahşap oyma üzerine kutularımız var" şeklinde konuştu.
Ürettikleriyle ilgili Tatlısu "Sivas’a özgü kalemlikler üretiyoruz, özel kurum ve kuruluşlara istenilen şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Bu iş beni bırakmadığı takdirde ben de onu bırakamayacağım, bırakmayı da pek düşünmüyorum." dedi.