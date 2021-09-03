BIST 1.468
DOLAR 8,30
EURO 9,85
ALTIN 484,17

Sivas'ta görenler inanamadı! Hobi olarak başladı tepkiyle karşılandı

İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta görenler inanamadı! Hobi olarak başladı tepkiyle karşılandı

SİVAS’ta yaşayan Kadriye hobi olarak başladığı oymacılık ve hediyelik eşya işini zamanla ekmek kapısına dönüştürdü.

Sivas'ta görenler inanamadı! Hobi olarak başladı tepkiyle karşılandı

Sivas'ta, el işçiliği ile hediyelik eşya yapan Kadriye Tatlısu, “Ben ahşap oyma ustasıyım, Kültür Bakanlığından onaylı devlet sanatçısıyım, bu mesleği de 18 yıldır yapıyorum. Normalde hobi amaçlı başlamıştım." dedi. 

110
Sivas'ta görenler inanamadı! Hobi olarak başladı tepkiyle karşılandı

"Bir kursa katılmıştım kurstan" diyen Tatlısu "Sonra da bir atölye kuraraktan bu mesleği devam ettirdim. Dükkân açtıktan 4 yıl sonra da bir evlilik gerçekleştirdim eşimde daha sonra bana yardım amaçlı geldi ve 13 yıldır da eşimle beraber devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

210
Sivas'ta görenler inanamadı! Hobi olarak başladı tepkiyle karşılandı

Tatlısu "Sivas’ta ahşap oymacılığı kadın olarak tek yapan benin, eşiyle beraber yapan da tek biziz. Birbirimize destek olarak bir ömür devam etmeyi düşünüyoruz. Yaptığımız şeyler ahşap oyma üzerine kutularımız var" şeklinde konuştu.

310
Sivas'ta görenler inanamadı! Hobi olarak başladı tepkiyle karşılandı

Ürettikleriyle ilgili Tatlısu "Sivas’a özgü kalemlikler üretiyoruz, özel kurum ve kuruluşlara istenilen şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Bu iş beni bırakmadığı takdirde ben de onu bırakamayacağım, bırakmayı da pek düşünmüyorum." dedi.

410