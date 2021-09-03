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Bodrum'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale başladı

Bodrum'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale başladı

BODRUM'da ormanlık alanda yine yangın çıktı. Bölgeye karadan müdahalede güçlük yaşanıyor. Öte yandan bazı inşaat firmaları da beton mikserleriyle su taşıyarak, ekiplere destek veriyor.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Umurça Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Karadan güçlükle ulaşılan bölgeye, bir helikopter ile çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerine yakın olan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

İlçedeki bazı inşaat firmaları da beton mikserleriyle su taşıyarak, ekiplere destek veriyor.

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