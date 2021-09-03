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Yasaklı sitelere giriş de engellenecek! Rusya VPN'i de yasaklıyor

Yasaklı sitelere giriş de engellenecek! Rusya VPN'i de yasaklıyor

Son yıllarda birçok internet sitesine yasak getiren Rusya, şimdi bu sitelere erişim imkanı veren VPN servislerini de engellemeye başladıklarını bildirdi. 

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Moskova'nın iletişim denetim kurumu Roskomnadzor, aralarında Nord VPN ve Express VPN gibi dünyanın en çok kullanılan markaları da bulunan 6 VPN servisini yasakladıklarını bildirdi.

Roskomnadzor'dan yapılan açıklamada, "Bu servisler sayesinde yasaklı bilgiler ve kaynaklara erişim sağlanabiliyor ve aralarında uyuşturucunun yayılması, çocuk pornografisi, radikallik ve intihar gibi yasa dışı aktivitelere uygun ortam sağlıyor" denildi.

Moscow Times'ın aktardığına göre uzmanlar, Roskomnadzor'un bu servisleri tamamıyla engellemesinin pek mümkün görünmediğini ifade etti. 

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