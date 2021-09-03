Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Muhalefete ucunu tutturuyorsunuz!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Yargıtay'ın hizmet binası açılışına Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kurdele kesmesini hatırlatarak tepki gösterdi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yargıtay’ın yeni hizmet binası ile Adli Yıl Açılış Töreni'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaptığı duaya Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın cübbesiyle eşlik etmesini eleştirdi. Yargı bağımsızlığı hem bugün hem yarın içindir. "Yargı bağımsızlığı hem bugün hem yarın içindir. Bugünün iktidarı yargıyı ele geçirirse, kendisinden sonra iktidara gelenler de ele geçirir" uyarısında bulunan İnce, "Hukuk devletinin, laikliğin çöküş kurdelesini kesiyorsunuz. Muhalefete de kurdele ipinin ucunu tutturuyorsunuz” dedi.

Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşmişti. Açılış sırasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaptığı duaya Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın cübbesi ile dua etmesi tartışmalara neden olmuştu.

Duanın ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve diğer bakanlar binanın açılış kurdelesini kesmişti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün sosyal medya hesabından Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın cübbesi ile dua etmesini eleştirdi.

“Yargı bağımsızlığı hem bugün hem yarın içindir. Bugünün iktidarı yargıyı ele geçirirse, kendisinden sonra iktidara gelenler de ele geçirir. Bağımsız ve tarafsız yargı için bugün verilecek mücadele, alınacak önlemler; hem memleket hem iktidar hem de gelecekteki iktidar içindir” diyen İnce, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 30 Ağustos hutbesinde Atatürk’ün ismini anmadığını hatırlatarak, “Adli Yıl açılışında hukuk devletinin, laikliğin çöküş kurdelesini kesiyorsunuz. Muhalefete de kurdele ipinin ucunu tutturuyorsunuz. Devam edin, toptan gideceksiniz” dedi.