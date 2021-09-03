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Kayseri'de annesini yumruklayan üniversiteli Süheyla'ya para cezası verildi

Kayseri'de annesini yumruklayan üniversiteli Süheyla'ya para cezası verildi

KAYSERİ’de özel bilgilerini başkalarıyla paylaştığını öne sürdüğü annesi E.D.’nin (43), saçını çekip, kafa ve yüzüne yumruk atarak darp ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Süheyla K., (19) 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

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Olay, geçen  30 Nisan’da merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Süheyla K. İle annesi E.D., arasında özel bilgilerin başkasıyla paylaşılması nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Süheyla K., annesi E.D.’nin yüz ve kafa bölgesine yumruk atarak darp etti. Ardından da saçından çekerek yaraladı. Mağdur annenin olayı polis ekiplerine bildirmesinin ardından şüpheli Süheyla K., hakkında, ‘basit yaralama’ suçundan dava açıldı.

'Çok üzgün ve pişmanım'

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Süheyla K. İle mağdur annesi E.D., hazır bulundu. Annesi ile zaman zaman tartıştıklarını anlatan sanık Süheyla K., “Annem, benim özel bilgilerimi birkaç kişiye söylemiş. O yüzden tartıştık. Aramızda itişme oldu. Kesinlikle annemi, öldürmekle tehdit etmedim. Sonra korktuğum için kendimi odaya kilitledim. Suçumu kabul ediyorum. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün ve pişmanım” diye konuştu.

'Tehdit etti'

Şikayetçi olmadığını söyleyen mağdur anne E.D. ise, “Beni tehdit etti. Kafama ve yüzüme yumruk attı. Gözümü çizdi. Darp ettikten sonra odasına gitti. Ardından tekrar gelerek saçımı yoldu. Polisi aradığımda da korkup kendini odasına kilitledi. Şikayetçi değilim” dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Süheyla K.’yi, ‘basit yaralama’ suçundan 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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