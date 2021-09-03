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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a 'geçmiş olsun' ziyareti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a 'geçmiş olsun' ziyareti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

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Bozkurt ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Tatar'ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ve bazı kurum temsilcileri karşıladı.

Koordinasyon merkezine girişte Kıbrıs Gazileri ile fotoğraf çektiren Tatar, daha sonra çalışmalar hakkında bilgi almak için koordinasyon toplantısına katıldı.

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