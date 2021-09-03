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Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 38'e yükseldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 38'e yükseldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 15'e yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 38 yaptı.

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Tokyo 2020'nin 10. gününde Golbol Kadın Milli Takımı, Türkiye'ye altın madalya kazandırdı. Öncesinde masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya, okçulukta Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi ile Nihat Türkmenoğlu, atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar, tekvandoda Meryem Çavdar gümüş madalya, masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Zeynep Çelik, Recep Çiftçi, halterde Besra Duman, yüzmede Sevilay Öztürk, okçulukta Bahattin Hekimoğlu, tekvandoda Mahmut Bozteke bronz madalya elde etti.

Tarihinin en fazla madalya kazandığı paralimpik oyunlarını Japonya'da geçiren Türkiye'nin Tokyo'daki madalya sayısı 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere 15'e çıktı.

Türkiye'nin şu ana dek paralimpik oyunları tarihinde aldığı 8 altın, 10 gümüş ve 20 bronz madalyanın dağılımı şöyle:

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