Çalışma Bakanlığı 81 ile iş yerleri için yazı gönderdi! İşçiler artık test için zorunlu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işyerlerinin çalışanlarından test zorunluluğu isteyebileceğini duyurdu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebilecek.

Söz konusu yazıda, işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatıldı.

Aynı zamanda işverenlerin Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istendi. Test sonuçları işyerinde kayıt altında tutulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada önemli bir ifade yer alıyor. Buna göre Bakanlığın, "Aşı olmayan çalışanlara Covid-19 tanısı konması durumunda iş ve sosyal güvenlik açısından olası sonuçlar işçilere bildirilmelidir" açıklamasında bulunması aşı yaptırmayan çalışanların sayısını artırması bekleniyor.