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Türkiye’de benzeri olmayan cami! Gören dönüp bir daha bakıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye’de benzeri olmayan cami! Gören dönüp bir daha bakıyor

VAN’da apartmanın bir bölümünde yer alan Hacı Mazhar Başak Cami, görenlerin ilgisini çekiyor. Camiyi babasının vasiyeti üzerine yaptıklarını ifade eden Niyazi Başak, "Babam 1983’te vefat etmeden önce ‘Bana düşen bölümü camiye çevirin’ demişti. Bizde babamın ölümünden sonra dükkanların en büyüğüne karar verdik ve çift cepheli kısmı cami yaptık." dedi.

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Van'da İpekyolu ilçesinde 1990 yılında ibadete açılan Hacı Mazhar Başak Camii, 31 yıldır mahalle sakinlerinin dini vecibelerini yerine getirmesine olanak sağlıyor.

Apartmanın bir bölümünde yer alan iki katlı camiyi babasının vasiyeti üzerine yaptıklarını ifade eden Niyazi Başak, “Babam 1983’te vefat etmeden önce ‘Bana düşen bölümü camiye çevirin’ demişti. Bizde babamın ölümünden sonra dükkanların en büyüğüne karar verdik ve çift cepheli kısmı cami yaptık. İki katlı olan cami, 31 senedir ibadete açılmış. Allah’a şükür günde 5 vakit namaz kılınıyor. Özellikle Hakkari, Yüksekova, Şemdinli ve Gürpınar tarafından gelenler ya da gidecek olan yolcular burada abdestini alıp namazını kılıyor. Bizde buna çok seviniyoruz. Çünkü babamızın vasiyetini yerine getirdik. Allah cümle Müslüman’a böyle bir hayrı nasip etsin” dedi.

“Cami küçük ama maneviyatı çok büyük”
Cami İmamı Mahmut Kaval ise 4 yıldır camide hizmet verdiğini ifade ederek, “Cami küçük ama maneviyat bakımından en büyük camilerden daha değerli benim için. Öncelikle cami çok işlek bir yerde olup, özellikle il dışından gelen yolcuların hepsi öğle, ikindi veya akşam namazlarını burada kılma imkanına sahip. Bu cami gerçekten bulunulmaz bir servettir. Şu anda mülkiyeti Diyanet Vakfı’ndadır. Bir cami imamı olarak çok yerde görev yapmışım ama buradaki caminin lezzetini başka yerde görmemişim” ifadelerini kullandı.

Van
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