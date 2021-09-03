Kabil Havalimanı yarın açılıyor! NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye ve Katar'ın hala havalimanını görüştüğü açıklaması geldi. Kabil Havalimanı ise yarınki uçuşlara hazırlanıyor.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Taliban'ın diplomatik olarak tanınmasının NATO müttefikleri arasında tartışılacağını belirterek, "Ancak bu durum yeni hükümetin eylemlerine bağlı olacak" dedi.

Stoltenberg ayrıca, Kabil havalimanının Türkiye ve Katar tarafından işletilmesinin hala daha görüşüldüğünü belirtti.

Havalimanı yarın iç hatlara açılıyor

Anadolu Ajansı muhabiri, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda yarın başlayacak iç hat uçuşları için yapılan hazırlıkları görüntüledi.

ABD'nin 31 Ağustos'ta so askeri birliklerini çekmesiyle Taliban kontrolüne giren havaalanı yarın ilk iç hat uçuşunu gerçekleştirecek.. İlk uçuş için havaalanında çevre düzenlemesi ve temizlik yapılıyor.

Taliban güçlerinin havaalanındaki güvnlik önlemleri de sürüyor.

Pakistan ve İngiltere Afganistan'ı görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Kureyşi, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen İngiliz mevkidaşı Raab ile başkent İslamabad'daki bakanlık binasında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Kureyşi yaptığı açıklamada, Afganistan'da barış ve istikrar görmek istediklerini vurgulayarak İngiltere'nin, bölgenin ve dünyanın da aynı şeyleri arzuladığını belirtti.

Dünyaya, Afganistan ile iletişimde olmaları çağrısını yineleyen Kureyşi, uluslararası toplumdan, bu ülkenin yeniden inşası ve barışın tesis edilmesi konusunda yardım talep etti.