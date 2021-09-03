CHP'den enflasyon tepkisi! Faik Öztrak: Bunun adı fakirleşmedir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında AK Parti'nin ülkeyi krize sürükleyen ekonomi politikalarını değerlendirdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında ekonomi gündemi hakkında açıklama yaptı.

Faik Öztrak'ın açıklamaları şöyle oldu:

Geçtiğimiz yıl pandemiye bağlı olarak, Tüm dünya ekonomileri büyük sıkıntılar yaşadı. Küresel ekonomi geçtiğimiz yıl yüzde 3,3 daraldı. Bu yıl ise dünya ekonomisinin yüzde 6 büyümesi bekleniyor. Pandeminin ekonomiyi durdurduğu Geçen yılın ikinci üç ayına göre, Tüm dünyada olağanüstü büyümeler kaydediliyor. Haritada yerini bulmakta zorlanacağımız, Makau bile bu dönemde yüzde 69,5 büyümüş. Guyana yüzde 48,7 büyümüş.

Yine aynı dönemde; Peru yüzde 41,9, Azerbaycan yüzde 35,5, İngiltere yüzde 22,2 büyümüş. Türkiye’de ise, büyüme yüzde 21,7. Ama AK Parti Genel Başkanı, Dünyanın en yüksek ikinci büyümesini gerçekleştirmekle övünüyor. Ekonomi yazınında bu tür yüksek sıçramalar, Baz etkisiyle açıklanır.

Diğer taraftan, buna finans literatüründe, “Ölü kedi sıçraması” denir. Yüksek binadan düşen kedi, Hızla yere çarptığında ölür ama yine de, Yukarı sıçrar. Hem dünyadaki, Hem de Türkiye’deki son büyüme rakamlarının sürdürülebilirliği Tartışma konusu.

Nitekim Türkiye ekonomisi, Bu yılın ikinci üç ayında, Önceki üç aylık döneme göre, sadece binde 9 büyümüş. Oysa yılın ilk üç ayında aynı büyüme hızı, yüzde 2,2 idi. Yani çeyrekten çeyreğe büyüme hızı, yarıdan fazla düşmüş. Yine bu yıl kaydedilen sözde yüzde 21,7’lik büyümeye rağmen, 2018’in ikinci çeyreğinden bu yana bakıldığında, Baz etkisi kayboluıyor.

Üç yılda toplam büyüme, sadece yüzde 7,4. Yıllık ortalama büyüme ise yüzde 2,4’de kalıyor. Yani ortada övünülecek bir büyüme yok. TÜİK’in tabelasındaki büyüme, sokakta yok. TÜİK ’in büyüme rakamı; vatandaşa dokunmuyor. Milletimizin kahir ekseriyetinin refahını artırmıyor. Yaşam koşullarını iyileştirmiyor. Bunu TÜİK ’in rakamları bile saklayamıyor. Geçen yılın ikinci üç ayında, Yüzde 37 olan emeğin milli gelirden aldığı pay, Bu yıl yüzde 33’e düşmüş.

Emeğiyle çalışanlara bu milli gelir artışı yansımamış. Asgari ücretin ortalama ücrete dönüştüğü, Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı, Hükümetin Memur maaşlarında, Emekli aylıklarında refah payını çalışandan kaçırmak için, Bin bir takla attığı, İşsizliğin 9 milyonu aştığı bir ülkede, Emekçinin milli gelirden aldığı pay nasıl artacak? Ekonomi büyüdü diyorlar.

Büyüyen ekonomi değil. Ne büyüdü ben söyleyeyim. Büyüyen iş arama kuyrukları. Gençlik ve Spor Bakanlığı Şanlıurfa ve Adıyaman’da, Toplam 12 kişilik temizlikçi kadrosu açıyor. Başvuran 13 bin 785 kişi. Bunların da 1673’ü de üniversite mezunu. Bu kadar yüksek işsizliğin yanına bir de pul olan, Paramızı koyun, Avrupa’nın ucuz emek ülkesine döndük.

Avrupa İstatistik Ofisinin rakamları ortada. Türkiye; Arnavutluk ve Karadağ’dan sonra, Avrupa’nın en düşük asgari ücretini veren ülke… Çin 19 yılda ucuz emek ülkesi olmaktan çıkıp, Kalkınma merdivenlerinde yukarı çıkarken, Biz bu merdivenlerde aşağıya yuvarlandık. Hep diyoruz ya… Bunlar saraylarında milleti unuttular. Milletin halini görmüyorlar. Bugün de sarayın kibirlisi çıkmış, “Son 20 yılda Avrupa’da, Öğretmen maaşlarını en çok artıran biziz” demiş. Son 20 yılda, milli parasını en fazla pul eden de sizsiniz.