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CHP'den Tanju Özcan için açıklama! MYK toplantısında görüşülecek

CHP'den Tanju Özcan için açıklama! MYK toplantısında görüşülecek

Tanju Özcan'ın başörtülü bir kadın hakkında söyledikleri için CHP'den resmi açıklama geldi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın tepki gören sözlerine ilişkin, “Bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de özür dilemiştir. Sayın Özcan’ın durumunu MYK toplantımızda değerlendireceğiz” açıklamasını yaptı. 

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve Adli Yıl Açılış Töreni'ne ilişkin “Yandaş müteahhitlere, şatafatlı saraylar yaptırarak, yargıya, itibarını iade edebileceklerini sanıyorlar. Erdoğan’ın vesayet gölgesinin düştüğü o şatafatlı binalar, adalete susamış yürekleri ferahlatamaz” dedi. Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir, artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır” ifadelerine “Önce Erdoğan barajı açıklıyor. Sadık takipçisi ufak ortağı da ardından geliyor. Maşallah kibirde de büyüğünden geri kalmıyor. Seçim barajının tescil makamı ne zamandan beri Erdoğan ve Bahçeli oldu? Tescili yapacak makamın TBMM olduğunu ne çabuk unuttular” dedi.

"Kabul edilemez, MYK toplantımızda değerlendireceğiz"
Bir kadınla yaşadığı diyaloğu gülerek anlatan ve tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına yönelik soruya Öztrak, “Bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de özür dilemiştir. Sayın Özcan’ın durumunu MYK toplantımızda değerlendireceğiz” yanıtını verdi.

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