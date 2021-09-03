Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu O isim süresiz kadro dışı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Fenerbahçe, Caner Erkin ve Steven Caulker ile ilgili transfer görüşmelerinin devam ettiğini, Sinan Gümüş'ün ise süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü, dün gerçekleşen transferlerin ardından UEFA listesine yeni oyuncuların katıldığını duyurdu. Serdar Dursun'un sakatlığı nedeniyle UEFA listesine eklenmediği ifade edildi. Aynı zamanda transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgiler verildi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı grup maçlarının kadrosu belli oldu. Açıklanan kadroda şu isimler yer aldı:

"Altay, Berke, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi, Zajc, Max Meyer, Pelkas, Osayi-Samuel, Diego Rossi, Valencia, Berisha - B Listesi: Arda Güler, Arda Okan Kurtulan, Bartu, Melih, Fatih."

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama:

Kulübümüz, Futbol Takımımızın 2021-22 sezonu yapılanması kapsamındaki planlama doğrultusunda; UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirme süresinin son tarihi olan 2 Eylül 2021 itibarıyla belirlediği adımları atmıştır.



Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile yapılan görüş alışverişleri doğrultusunda takımımıza transfer edilerek UEFA A listesinde eklenen isimler; Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha olmuştur.



Futbolcumuz Serdar Dursun yaşadığı sakatlık dolayısıyla UEFA listesine eklenmemiştir.



Oyuncularımız Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan UEFA B Listesine alınmışlardır.



Kulübümüz, futbolda belirlenen birinci transfer ve tescil döneminin sonu olan 8 Eylül 2021 tarihine dek Teknik Direktörümüzün istekleri doğrultusunda en az bir ve yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için de transfer çalışmalarını sürdürmektedir.



Kulübümüz bu süreçte Gökhan Gönül, Harun Tekin, Kemal Ademi, M. Frey, M. Lemos (K), M. Samatta (K), M. Thiam, Nabil Dirar, Ozan Tufan (K), Diego Perotti, Sadık Çiftpınar ile yollarını ayırmıştır.



Caner Erkin ve Steven Caulker ile ilgili transfer görüşmeleri devam etmektedir.



Sinan Gümüş süresiz kadro dışı bırakılmıştır.



Takımımıza dair transfer gelişmeleri oldukça kulübümüz tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.



Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.