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13 yaşındaki kızı tinerle yakarak öldürdüler! Şanlıurfa'daki dehşetin nedeni ortaya çıktı

13 yaşındaki kızı tinerle yakarak öldürdüler! Şanlıurfa'daki dehşetin nedeni ortaya çıktı

ŞANLIURFA'da üzerine tiner dökülerek yakılan ve vücudunun büyük bölümü yanması nedeniyle hayatını kaybeden Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Amara Dwla'nın (13), hastaneye götürülürken babası ve kız kardeşinin ismini verdiği ortaya çıktı. Küçük kız, evlenmeyi reddettiği için yakılarak öldürülmüş.

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Şanlıurfa’da üzerine tiner dökülerek yakılan ve vücudunun büyük bölümü yanması nedeniyle hayatını kaybeden Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Amara Dwla'nın (13), hastaneye götürülürken babası ve kız kardeşinin ismini verdiği ortaya çıktı.

Aslen Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Ahmet Mohammad Dwla, kızları Amara vel Lamur Dwla’yla (12) birlikte 4 ay önce Sıhmaksut Mahallesi'ndeki bir eve yerleşti. İnşaatlarda çalışan baba Dwla, iddiaya göre kızı Amara'yı evlendirmek istedi.

Sesi duyulmasın diye...
Kızının buna karşı çıkmasına kızan baba, Amara'yı dövdükten sonra banyoda üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Baba, sesin duyulmaması için yüksek sesle müzik açtı, sonra küçük kızı ile evden kaçtı.

Komşularının çığlıkları duyarak kapıyı kırmasının ardından evden çıkarılan ve ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Amara Dwla doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Komşu dehşeti anlattı: Kapı kilidini çekiçle kırarak içeri girdik
Kapıyı çekiçle kırarak içeriye girdiğini anlatan komşuları Yaşar Kerpiç, "Kapının dışından kendisiyle konuşmaya çalıştım. Bana 'yandım abi kapıyı aç' dedi. Ona babasını sordum. Bana 'Babam kapıyı çekip kaçtı' dedi. Pencereler kapalı, perdeler de çekilmişti. Kızın sesi de kesilince endişe ettik. Kapı kilidini çekiçle kırarak içeri girdik. İçeri girdiğimizde kız yerde yatıyordu. Bize anlattığına göre önce sopayla dövülmüş, ardından banyoda üzerine tiner dökülerek yakılmıştı. Kız evlilik kabul etmiyormuş. O esnada kızın çığlıkları dışarıya gelmesin diye yüksek sesle müzik açılmıştı. Bugüne kadar hiç yüksek seste bir şey dinlemezlerdi. Çocukların anneleri yok. 3 kişi yaşıyorlardı. Baba inşaat işçisiydi. Sabah giderken kapıyı üstlerine kilitlerdi" dedi.

Ölmeden önce polislere isimlerini vermiş
Amara Dwla, vücudunun büyük bölümü yanmış halde kaldırıldığı hastanede ölmeden önce polislere kendisini babası ile kız kardeşinin yaktığını söyledi. Polisler Amara'yı yakarak öldüren baba ile kız kardeşini olaydan sonra Eyüpkent Mahallesi'nde yürürken yakalayarak gözaltına aldı. Ahmet Mohammad Dwla ve kızı Luma Dwla emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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