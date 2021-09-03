Bir tık yüzünden oldu! Ünlü profesör hayatının şokunu yaşadı

Ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Derya Uludüz, siber saldırganların hedefi oldu. Uludüz’ün tuzak linke tıklamasıyla sosyal medya hesabını çalan dolandırıcılar, arkadaş grubunda bulunan kişileri dolandırdı. Mağdurlardan kiminin 10 bin, kiminin 20 bin TL parasını kaptırdığı öğrenildi.

Abone ol

CNN Türk'ün haberine göre, Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz’ün “Mavi tıklı” sosyal medya hesabı siber saldırganlar tarafından çalındı.

"Makale" yalanına kanıp tuzak linke tıkladı

Prof. Dr. Derya Uludüz, “Sosyal medyada bir hesabım var benim o hesabı bir mesaj geldi ve çok sevdiğim çok samimi olduğum bir arkadaşımdan Ayşe hanım bana yazmış işte "Deryacım çok güzel bir baş ağrısı ile ilgili yeni bir haber var makale var orada senden de bahsediyorlar senin sözlerinden istersen bir bak" diye. Makaleye tıkladıktan sonra bir daha sosyal medya hesabıma ulaşamaz oldum." dedi.

Prof. Dr. Derya Uludüz, “Sosyal medya hesabıma ulaşamamaya başladım acaba dedim telefonumla ilgili bir durum mu var şifremi yanlış yazdım diye tekrar tekrar. Sonra hiçbir şekilde giremedim mesaj gelecek cep telefonunuza diyor ama cep telefonuma mesaj gelmiyordu." diye konuştu.

Arkadaşları sahte yatırım mesajlarına inandı

Prof. Dr. Derya Uludüz’ün sosyal medya hesabını çalan dolandırıcılar, sahte yatırım mesajları yayınlamaya başladı. Uludüz’ün arkadaş grubundaki kişiler o hesaplara para yatırmaya başladı.

Kısa süre sonra Prof. Dr. Derya Uludüz’ün arkadaşları tek tek onu arayarak dolandırıldıkları şikayetinde bulundu.

Ünlü cerrah, savcılığa giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Mağdurlardan kiminin 10 bin, kiminin de 20 bin TL parasını dolandırıcılara kaptırdıkları öğrenildi.