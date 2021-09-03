BIST 1.469
DOLAR 8,31
EURO 9,87
ALTIN 488,57
HABER /  GÜNCEL

KVKK tarafından WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL ceza kesildi

KVKK tarafından WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL ceza kesildi

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu, WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı için 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesti.

Abone ol

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kişilerden açık rıza alınmadan, profilleme amacıyla çerezler aracılığıyla kişilerden "kişisel veriler" alındığı gerekçesiyle WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL idari para cezası verdi.

Üç ay süre
Kararda ayrıca WhatsApp Hizmet Koşulları ve Gizlilik İlkesi metinlerinin üç ay içerisinde kanuna uygun hale getirilmesi istendi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlatmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'de Türkiye için imza kampanyası!
İngiltere'de Türkiye için imza kampanyası!
AB: Taliban'la belirli kriterler üzerinden iletişim sağlanacak
AB: Taliban'la belirli kriterler üzerinden iletişim sağlanacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni seçim barajı açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni seçim barajı açıklaması
13 yaşındaki kızı tinerle yakarak öldürdüler! Şanlıurfa'daki dehşetin nedeni ortaya çıktı
13 yaşındaki kızı tinerle yakarak öldürdüler! Şanlıurfa'daki dehşetin nedeni ortaya çıktı
Afganistan'da yeni hükümetin başına geçecek isim belli oldu
Afganistan'da yeni hükümetin başına geçecek isim belli oldu
Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangında baba öldü, oğlu ağır yaralı
Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangında baba öldü, oğlu ağır yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En çok büyüyen ikinci ülke Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En çok büyüyen ikinci ülke Türkiye
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu O isim süresiz kadro dışı
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu O isim süresiz kadro dışı
İstanbul trafiğine okul ayarı! Ücretsiz toplu taşıma saatleri
İstanbul trafiğine okul ayarı! Ücretsiz toplu taşıma saatleri
SPK'dan foreks uyarısı! Yüksek gelir vaatlerine karşı dikkat!
SPK'dan foreks uyarısı! Yüksek gelir vaatlerine karşı dikkat!